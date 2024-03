Carlos Martinez gastiert in Esslingen: International bekannter Pantomime

1 Carlos Martinez Foto: privat

Pantomime-Marathon bei den Esslinger Galgenstricken mit dem international erfolgreichen Künstler Carlos Martinez. Von Donnerstag, 21. März, bis Sonntag, 24. März, präsentiert er seine Kunst in unterschiedlichen Programmen.











Ganz ohne Worte, nur mit Mimik, Gestik und Körperhaltung, erzählt Carlos Martinez seine poetischen Geschichten. Schwarz gekleidet, mit weißen Handschuhen, das Gesicht weiß geschminkt und mit leuchtend rotem Mund ist er als Poet der Stille mit seinen abendfüllenden Pantomime-Programmen auf Bühnen in der ganzen Welt zuhause. Rund um den Welttag der Pantomime am 22. März präsentiert er seine Meister-Stücke an vier Tagen hintereinander – von Donnerstag, 21. März, bis Sonntag, 24. März – im Esslinger Kabarett der Galgenstricke.

Der in Spanien geborene Carlos Martinez, der seine Masterarbeit über Körpersprache im Theater schrieb und als Referent für nonverbale Kommunikation gefragt ist, unterrichtet auch als Pantomime-Lehrer. Auf der Bühne schafft er mit seiner universellen Kunst der Pantomime, die keine Übersetzung benötigt, Momente voller Magie.

Unsere Empfehlung für Sie Carlos Martinez in Esslingen Der Pantomime feiert 40 Bühnenjahre Der Pantomime Carlos Martinez ist seit 40 Jahren auf den Bühnen in aller Welt zu Gast. Bei den Esslinger Galgenstricken feiert er nun die Deutschlandpremiere seines neuen Solo-Programms „Vitamimo“.

An diesem Donnerstag um 20 Uhr dreht sich alles um „Bücher ohne Worte“: Lesend und staunend stöbert er in einer Bibliothek, als Texte und Geschichten zum Leben erwachen. Am Freitag unternimmt er um 20 Uhr mit „Time to Celebrate“ einen Streifzug durch Zeit und Vergänglichkeit. Am Samstag um 20 Uhr steht die Jubiläumsshow „Vitamimo“ auf dem Programm, mit der Martinez 2022 sein 40-jähriges Bühnenjubiläum feierte: Eine abenteuerliche Forschungsreise durch das Land der Stille, bei der der Künstler im zweiten Teil zum ersten Mal ungeschminkt und mit Worten erzählend vor sein Publikum tritt. Ebenfalls etwas Besonderes ist die Aufführung am Sonntag von 15 Uhr an, bei der vor allem Familien mit Kindern ab sechs Jahren die Gelegenheit zu haben, die ganz spezielle Kunstform der Pantomime kennenzulernen. „Hand Made“ heißt die Show, bei der alltägliche Szenen mit den Händen geformt werden.

Karten für den Pantomime-Marathon: www.kabarettdergalgenstricke.de