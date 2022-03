1 Carlos Martinez, ein Meister der klassischen Pantomime und seit 40 Jahren auf der Bühne, glaubt an den therapeutischen Wert von Humor. Foto: Bernd Eidenmüller

Der Pantomime Carlos Martinez ist seit 40 Jahren auf den Bühnen in aller Welt zu Gast. Bei den Esslinger Galgenstricken feiert er nun die Deutschlandpremiere seines neuen Solo-Programms „Vitamimo“.















Ohne Worte, sondern nur mit Mimik und Gestik erzählt der weiß geschminkte und schwarz gekleidete Carlos Martinez seine poetischen Geschichten seit 40 Jahren auf Bühnen in der ganzen Welt. Anlässlich der Deutschlandpremiere seines Jubiläumsprogramms „Vitamimo“ in Esslingen berichtet der 66-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung, was ihn an dieser Kunstform so fasziniert.