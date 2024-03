Car-Freitag in Stuttgart: Tuning-Szene feiert unterm Fernsehturm

9 Unterm Fernsehturm hat sich zum Car-Freitag wieder die Szene getroffen. Die meisten Autos waren legal, vier mussten aber abgeschleppt werden. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Friedlich und in bester Laune feierte die Autotuning-Szene trotz Polizeikontrollen am Karfreitag ihren Saisonauftakt. Vier Autos wurden dennoch abgeschleppt.











Strahlende Felgen, polierte Kotflügel und glänzende Motorhauben in allen Farben: In Degerloch zeigte sich am Freitag die ganze farbenfrohe und vielfältige Welt der Autotuning-Szene. Kurzerhand umfunktioniert zum Car-Freitag feiern Auto-Enthusiasten deutschlandweit am Karfreitag jedes Jahr den Saisonauftakt. „Der Car-Freitag ist Pflicht“, sagt ein Besucher am Fuße des Fernsehturms, wo sich mehr als 100 Autofans mit ihren Vehikeln eingefunden haben. Familien mit Kindern, junge Menschen und ältere Auto-Fans sitzen hier um Campingtische, essen, rauchen Wasserpfeife und schlendern lachend über den Parkplatz. Die Motoren sind während diesem Treiben ausgeschaltet.