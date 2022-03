11 Die TSG Hoffenheim ist nicht der einzige Fußball-Erstligist , der sein Stadion auf der grünen Wiese erreichtet hat – wie die Bildergalerie beweist. Foto: Landesarchiv/LGL, Montage: Plavec

Die Stadien der baden-württembergischen Fußball-Bundesligisten werden permanent erweitert – oder standen 1968 noch gar nicht. Die Bilderschau zeigt















Fußball war schon 1968 ein Volkssport, aber das Volk wurde bei Regen eben nass. Die Luftbilder unseres Projekts „BW von oben“ von 1968 und heute zeigen das eindrücklich. Tribünen wurden überdacht, dazu gebaut – oder überhaupt erst ein bundesligataugliches Stadion errichtet.

Wo heute die TSG Hoffenheim kickt, waren 1968 nur Wiesen und Felder. Und das einstige Stadion an der Silberstraße (heute „Dietmar-Hopp-Stadion“) war 1968 ähnlich bescheiden wie die damaligen Leistungen der meist in der Kreisliga antretenden TSG Hoffenheim.

Klar, Fußball ist ein Rasensport – heute aber auch in unteren Klassen oft nur mit hinreichend moderner Schüssel drumherum vorstellbar. Dabei verbinden sich mit den alten, in aller Regel weniger komfortabel gebauten Stadien Erinnerungen. Für das Neckarstadion haben wir sie in diesem Bericht aufgeschrieben.

Was hat sich bei Ihnen vor Ort getan?

Die Stadien der baden-württembergischen Erstligisten damals und heute zeigen wir in der Bildergalerie. Ein Verein kommt gleich zweimal vor: der SC Freiburg. Seit Oktober spielt er im neu gebauten „Europa-Park Stadion“ neben dem Freiburger Flugplatz. Das Dreisamstadion hat ausgedient und taugt anders als etwa für nostalgische VfB-Fans mit dem „Neckarstadion“ möglich ist, auch nicht mehr als Namensgeber.

Exklusiv für Digitalabonnenten: So finden Sie Ihr Stadion, Ihre Sporthalle – oder Ihr Haus

Nicht nur die Stadien der Spitzenteams haben sich seit 1968 verändert. Unser Luftbilderprojekt „BW von oben“ ermöglicht den Vergleich aller Sportstätten in Baden-Württemberg. Digitalabonnenten haben Vollzugriff auf die Bilder samt Suchfunktion – und natürlich auf die vielen Beiträge, die im Rahmen unseres Projekts bereits geschrieben wurden oder noch geschrieben werden.