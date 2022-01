Neue Quarantäne-Regel in Baden-Württemberg Omikron: Was passiert bei einem positiven Fall in der Familie?

Die Zahl der Omikron-Infektionen steigt rapide. Nie zuvor wurden so viele Menschen positiv getestet. Wie geht es in einer Familie weiter, wenn sich ein Familienmitglied infiziert? Für wen gilt was?