Busse in Esslingen stehen still

10 Der Warnstreik betrifft einen Großteil der Busse des SVE. Foto: SDMG/ Kohls

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat auch in Esslingen zum Warnstreik im Öffentlichen Personennahverkehr aufgerufen. Am 29.09.2020 kommt es in Esslingen und Umkreis zu Ausfällen.

Esslingen - Wer die Busse des SVE (Städtischer Verkehrsbetrieb Esslingen) nutzt, wird sich am Dienstag, 29. September, eine Alternative überlegen müssen. Grund hierfür sind die bundesweiten Tarifverhandlungen im kommunalen Nahverkehr, im Zuge derer die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr zu Warnstreiks aufgerufen hat. Auch die Angestellten des SVE, der mit 63 Prozent der Buslinien in Esslingen den Großteil des Busverkehrs stellt, sind in Streik getreten.

Betroffen sind die Linien 101, 102, 103, 105, 109, 111, 113 und 118. Für den Schulbetrieb wurde eine Notvereinbarung getroffen, durch die vier Linien morgens eine Teilstrecke ihres Weges befahren. Auch SSB-Bahnen und -Busse sind von Ausfällen betroffen. Aufgrund des Warnstreiks ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Weitere Informationen zu den Warnstreiks und der Situation finden Sie hier.