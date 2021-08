1 Die Vorbereitungen zur Bundestagswahl 2021 laufen auf Hochtouren Foto: Michael Steinert

Die Bundestagswahl 2021 in Esslingen geht in die heiße Phase. Auch die Briefwahlunterlagen sind seit dieser Woche auf dem Weg in die Haushalte.

Esslingen - In dieser Woche bekommen 58 000 Esslinger und Esslingerinnen Post vom kommunalen Rechenzentrum der Stadt. Der Inhalt: Die Wahlbenachrichtigung zur Wahl des 20. Deutschen Bundestags am 26. September. Auf der Wahlbenachrichtigung stehen Informationen zum Wahlraum. Wer lieber per Brief oder in einem anderen Wahllokal des Wahlkreises wählen möchte, muss dafür einen Wahlschein mit Briefwahlunterlagen beantragen. Das Wahlamt stellt einer Pressemitteilung aus dem Rathaus zufolge bereits seit Wochenbeginn Briefwahlunterlagen aus.