1 Boris Malewski will den Wahlkreis Esslingen gewinnen. Foto: Roberto Bulgrin

Am Sonntag, 26. September, wird ein neuer Bundestag gewählt. Boris Malewski tritt im Wahlkreis Esslingen für die Alternative für Deutschland an.

Esslingen - Wenn Boris Malewski in den Bundestag gewählt werden sollte, will er einiges anders machen. Der AfD-Politiker findet, es gebe in Berlin „so eine Abgehobenheit“, von der er sich abheben möchte. „Ich werde auf die Bürger direkt zugehen und eine Bürgersprechstunde einrichten.“ Mit ihm gäbe es keine fetten Wahlversprechen, an die sich, so Malewski, „die Gewählten später nicht mehr erinnern“. Also alles ganz anders als bei anderen?