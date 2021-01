5 Rathäuser im Fokus: In Ostfildern und in Holzmaden wird 2021 entschieden, wer in den nächsten acht Jahren an der Spitze der Verwaltung steht. Foto: Ines Rudel

2021 wird in Ostfildern und Holzmaden ein neuer Bürgermeister gewählt. In Großbettlingen haben die Bürger bereits entschieden, wer von Anfang März an in den nächsten acht Jahren an der Spitze der Verwaltung stehen wird.

Kreis Esslingen - Wichtige politische Weichenstellungen stehen 2021 an. Am 14. März wird der baden-württembergische Landtag neu gewählt, am 26. September der Bundestag. In der Kommunalpolitik im Landkreis Esslingen sind dagegen nur wenige personelle Veränderungen zu erwarten. Während 2020 in vier Kommunen die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen waren, ihren Rathauschef neu zu bestimmen, gibt es dieses Jahr nur zwei Wahltermine. Am 7. Februar wird in Ostfildern für die nächsten acht Jahre das Spitzenamt in der Verwaltung vergeben. In Holzmaden hat der Gemeinderat entschieden, am 14. März, dem Tag der Landtagswahl, zeitgleich über die Vergabe des Bürgermeister-Postens entscheiden zu lassen.