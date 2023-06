14-Jährige in Illerkirchberg getötet Prozess nach tödlichem Messerangriff beginnt

Bei einem Messerangriff in Illerkirchberg ist eine 14-Jährige Ende vergangenen Jahres getötet worden, eine 13-jährige wurde schwer verletzt. Nun steht der 27 Jahre alte mutmaßliche Täter vor Gericht. Prozessbeginn ist am Freitag in Ulm.