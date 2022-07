10 Warmes Rot passt zu Himmelblau: In Dänemark steht das „Kornets Hus“ von Reiulf Ramstad Architekten. Foto: Verlag Gestalten Brick by Brick/Reiulf Ramstad Arkitekter

Das älteste Bauelement der Welt: Ziegel. Das Material wird von ambitionierten Architekten seit einiger Zeit häufiger verwendet, wie der im Verlag Gestalten erschienene Bildband „Brick by Brick“ zeigt.

Wegen seiner warmen, natürlichen Anmutung und auch, weil immer häufiger über Recycelbarkeit von Baumaterial gesprochen wird, kommen die wiederverwertbaren Ziegel verstärkt zum Einsatz.

Und dies in all seinen Varianten – Lehmziegel, Terrakotta, Klinker, Backstein – und Farben: von Beige über warmem Rot, Braun und sogar Blau. In dem Buch wird die historische Entwicklung des Materials aufgezeigt, seit wann und wie es verwendet wird.

Ziegel überzeugt auch in der Kombination mit anderen Baustoffen wie Glas, Beton und Holz, schreibt Natalia Torija in ihrem interessanten Einführungsessay. Das dokumentieren die vielen aufgeführten privaten und öffentlichen Bauten aus der ganzen Welt eindrücklich.

Unter den mit vielen Bildern und Grundrissen und englischen Texten aufgeführten Beispielen ist auch ein schon vielfach ausgezeichnetes Einfamilienhaus von Hehnpohl Architektur in der Altstadt von Münster in Nordrhein-Westfalen.

Das Haus wurde auch schon 2019 von einer Architekturjury und dem Deutschen Architekturmuseum Frankfurt am Main als eines der 50 gelungensten „Einfamilienhäuser des Jahres“ gekürt.

Ein Hingucker – zur Nachahmung oder zumindest zur Inspiration empfohlen sei dieses Projekt wie so viele Beispiele in diesem informativen Buch.

Der Bildband

Robert Klanten, Andrea Servert (Hg.): Brick by Brick. (Texte auf Englisch). Verlag Die Gestalten, Berlin. 288 Seiten, 49,90 Euro.

