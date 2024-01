Buch über Nürtinger Ärztepaar: Wie die Domnicks zu ihrer Kunstsammlung kamen

1 Vera Romeu präsentiert den neuen Band vor einer Arbeit des Malers Hans Hartung aus der Sammlung Domnick. Foto: Ines Rudel

Der Hunger nach Kunst hat das Stuttgarter Ärztepaar Domnick nach dem Krieg zu Sammlern gemacht. Dazu gibt es eine neue, spannende Lektüre. Sie beleuchtet erstmals auch die Rolle Greta Domnicks näher.











Ein Besuch mit Folgen – so lässt sich die Entstehungsgeschichte eines besonderen Buches überschreiben. Die Rede ist von der ersten ausführlichen Publikation zur visionären Sammlung Domnick in Nürtingen-Oberensingen, die sechs Jahre nach der Übernahme durch die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit der Stiftung Domnick und dem Kunsthistorischen Institut der Universität Kiel veröffentlicht worden ist.