Brandstiftung in Reichenbach: Weiteres Feuer in einer Kleingartenanlage

Auch im Neuen Jahr sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Reichenbach (Kreis Esslingen) gefordert: Erneut müssen sie einen Brand im Umfeld der Siegenbergstraße löschen, offenbar wurde Feuer an einer Gartenhütte gelegt. Mehrere ähnliche Fälle gab es 2023.











Die Serie an kleineren und größeren Bränden in Reichenbach geht im Neuen Jahr offenbar weiter. Nachdem bereits seit September 2023 mehrere Fälle bekannt geworden waren, bei denen die Ermittler von Brandstiftung ausgehen, meldet die Polizei nun ein weiteres Feuer an einer Gartenhütte. Dieses sei am Freitag gegen 19.15 Uhr von Passanten gemeldet worden, der Vorfall ereignete sich in einer Kleingartenanlage in der Nähe der Siegenbergstraße, in deren Umfeld es bereits mehrfach gebrannt hatte.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Feuerwehr habe die Hütte schnell löschen können, der entstandene Schaden betrage etwa 2000 Euro, heißt es im Bericht weiter. Spezialisten der Kriminalpolizei hätten vor Ort Spuren gesichert. Zeugen, die im Bereich der Siegenbergstraße oder der angrenzenden Gartenkolonie etwa Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07 11/39 90-0 zu melden.