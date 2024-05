Brand in Wendlingen: Feuer in leerstehendem Firmenkomplex

1 Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: imago/Eibner/imago stock&people

Am Dienstagnachmittag ist in einer Herrentoilette in einem Firmenkomplex in Wendlingen ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus, Zeugen hatten Rauch bemerkt und den Notruf gewählt.











In der Heinrich-Otto-Straße in Wendlingen (Kreis Esslingen) hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Nach Angaben der Polizei bemerkten Zeugen Rauch, der aus einem Firmenkomplex aufstieg, der abgerissen werden soll.

Daraufhin alarmierten sie die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte den Brand, der offenbar in der Herrentoilette ausgebrochen war und sich auch die Damentoilette ausgeweitet hatte, zügig löschen. Nun ermittelt die Polizei, insbesondere Weil Brandstiftung als Ursache des Feuers nicht ausgeschlossen werden kann.