Stuttgarter Autozulieferer im Umbruch: Fünf Dinge, die Bosch für die Zukunft zu denken geben

1 Stefan Hartung, der Vorsitzende der Bosch-Geschäftsführung, sagt, das Unternehmen müsse sich seine Zuversicht derzeit „hart erarbeiten“. Foto: Simon Granville

Zwischen Stellenabbau und Zukunftsinvestitionen steckt der weltgrößte Autozulieferer mitten im Umbruch. Bosch-Chef Stefan Hartung formuliert deshalb bei der Bilanz für 2023 klare Erwartungen an die Politik.











In seinem ganzen Auftreten verkörpert Stefan Hartung normalerweise Zuversicht. Doch dieses Jahr fällt dem Bosch-Chef das Lachen, das sein Markenzeichen ist, schwerer. Die Kriege in der Ukraine und in Nahost, Inflation in vielen Märkten, verunsicherte Käufer, Folgen des Klimawandels und eine drohende Rückkehr von Donald Trump als US-Präsident trüben den Ausblick.