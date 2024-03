Bosch-Chef Stefan Hartung: „Der Stellenabbau fällt uns aufgrund unserer Firmenkultur sehr schwer“

Klaus Köster und Peter Stolterfoht 13.03.2024 - 06:00 Uhr , aktualisiert am 13.03.2024 - 10:40 Uhr

1 Stefan Hartung sieht sich dem Verbraucher und dessen technologischen Wünschen verpflichtet. Foto: Bosch/cf

Der Bosch-Chef Stefan Hartung bezieht Stellung zum massiven Stellenabbau des Unternehmens und zum Vorwurf, mit der Tradition des Firmengründers zu brechen. Er nimmt Bezug auf das Erbe von Robert Bosch und erläutert seine Pläne.











Link kopiert

Optimistisch und zupackend, mit dieser Einstellung will Stefan Hartung eine der schwierigsten Phasen in der Geschichte der Roboter Bosch GmbH bewältigen. Diese Herangehensweise vermittelt er im Gespräch mit dieser Zeitung in der Konzernzentrale auf der Gerlinger Schillerhöhe.