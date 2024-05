Bodybuilderin aus Nürtingen: „Wenn ich kräftigere Oberarme als ein Mann habe, ist das nicht mein Problem“

1 Nadine Rother bei einem Wettkampf 2024 der Natural-Bodybuilding-Verbände NABBA und WFF, bei dem sie sich für die Weltmeisterschaften in Linz und Las Vegas qualifiziert hat. Foto: privat

Nadine Rother aus Nürtingen macht viel Fitness und tritt bei Weltmeisterschaften im Bodybuilding an. Wie vereinbart sie ihren Sport mit Vollzeitstelle und zwei Kindern?











Link kopiert

Nieselregen quer im Wind. zehn Grad in der Nürtinger Fußgängerzone. Aber Nadine Rother strahlt in die Kamera der Fotografin wie eine kleine Sonne. Schleudert ihre blonden Haare nach hinten, legt die Hände sanft an ihre Hüften, spreizt die Finger mit den Glitzernägeln und lässt die Deltamuskeln durch die Cut-Outs an den Schultern ihres weißen Pullis spielen. Dann stellt sie ein Bein angewinkelt auf den Fußballen, dreht sich wie in Zeitlupe. Den Kopf ein wenig geneigt, links ins Halbprofil, rechts, frontal. Unter dem Vordach der Kreissparkasse und vor der Weinhandlung „Vom Fass“ bleiben Frauen und Männer stehen und gucken zu, von oben bis unten.