Bodenseekreis: Dauer-Glockengeläut von Kirche sorgt für Polizeieinsatz

1 Die Glocke läutete eine Stunde lang in maximaler Geschwindigkeit. (Symbolbild) Foto: imago

In Meersburg (Bodenseekreis) rufen Anwohner die Polizei, weil die Kirchenglocken eine Stunde am Stück in maximaler Geschwindigkeit läuten. Der Pfarrer nimmt sich letztlich selbst dem Problem an.











Ein dauerhaftes Glockenläuten an einer Kirche in Meersburg (Bodenseekreis) hat für einen Polizeieinsatz gesorgt. Anwohner hätten die Beamten gerufen, weil die Glocken eine Stunde am Stück in maximaler Schlagzahl geläutet hätten, wie ein Sprecher am Donnerstag sagte.

Dabei handelte es sich wohl um einen technischen Defekt, wie die Beamten weiter mitteilten. Dies sei an der Kirche schon einmal vorgekommen. Der Pfarrer habe sich in der Zwischenzeit selbst ans Werk gemacht, sodass in dem 6000-Seelen-Ort wieder Ruhe einkehren konnte.