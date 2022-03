1 Sie freuen sich auf den Austausch mit den Besuchern der Vesperkirche am Blarerplatz: die Schauspielerin Sabine Becker-Brauer (Mitte) und die ehrenamtlichen Helfer. Foto: /Philipp Braitinger

Bis zum 27. März sind Menschen mit schmalem Geldbeutel in Esslingen eingeladen, am Blarerplatz zwischen 12 und 13 Uhr ein Mittagessen für 1,50 Euro abzuholen. Zum Auftakt gab es panierte Schitzel oder Gemüsefrikadellen.















Sie kamen nicht in Scharen: Zwanzig, vielleicht dreißig Personen fanden sich am Sonntagmittag bei Sonnenschein vor dem evangelischen Gemeindehaus auf dem Blarerplatz in Esslingen ein, um an der offiziellen Eröffnung der 13. Vesperkirche teilzunehmen. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass es weitergeht“, sagte der Diakon Bernd Schwemm zur Begrüßung. Das Essen gibt es wegen Corona wie im vergangenen Jahr ausschließlich zum Mitnehmen. Zum Auftakt hatten die Besucher panierte Schnitzel oder Gemüsefrikadellen zur Auswahl.