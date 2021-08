1 Beate und Jörg Hörz sind Pioniere des Bioanbaus. Bei ihnen wachsen nicht nur Tomaten, sondern auch einige Exoten. Foto: Caroline Holowiecki

Als die Familie Hörz in den 90er-Jahren ihren Gemüsehof auf bio umstellte, war Nachhaltigkeit etwas für Hippies. Mittlerweile gedeihen am Ortsrand von Bonlanden 80 Sorten, inklusive Kurkuma und Ingwer. Für das Hofkonzept gab es nun eine Auszeichnung.

Filderstadt - Was so ein bisschen Grünzeug ausmacht. Mujeeb Nezami trägt eine Kiste mit Kräutern herein, und augenblicklich riecht es betörend intensiv nach Koriander. Der Geruch mischt sich mit den anderen Noten, die in der Luft hängen. Die Aromen von Lauch, Petersilie, Staudensellerie und anderem Frischem, das in der großen Halle des Bio-Gemüsehofs Hörz am Ortsrand von Bonlanden gewaschen, geputzt und anderweitig aufbereitet wird, bilden eine große Gemüsewolke. „Unsere Dufthalle“, sagt Beate Hörz, die den Betrieb gemeinsam mit ihrem Mann Jörg führt.