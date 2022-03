1 Die Stadtwerke haben in der Region insgesamt etwa 6000 Quadratmeter Kollektorfläche installiert. Eine Anlage ist auf dem Dach des Theodor-Heuss-Gymnasiums. Foto: Nina Bauer

Die Stadtwerke setzen zu 100 Prozent auf Ökostrom – beim Eigenbedarf und bei der Versorgung von Kunden. Doch die in der Region gewonnene Energie allein kann den Bedarf nicht decken. Daher sind die SWE bundesweit an Wind- und Sonnenkraftanlagen beteiligt.















Alles Öko – oder was? Natürlich. Viel Energie verwenden die Stadtwerke Esslingen (SWE) nach eigenen Angaben auf die Produktion, den Einkauf und die Lieferung von sauberer Energie. Die Einrichtung in der Fleischmannstraße biete ihren Kunden ausschließlich Ökostrom zum Kauf an, sagt Geschäftsführer Jörg Zou. Zudem gehe man mit gutem Beispiel voran: Auch die eigenen SWE-Gebäude würden zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Dabei setzen die Stadtwerke auf einen breiten Mix an Bezugsquellen.