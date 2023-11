Betreuung in Lichtenwald: Kita-Plätze für alle Kinder gewährleistet

1 Die Kita Regenbogen ist eine von drei Einrichtungen in Lichtenwald. Foto: /Peter Stotz

In Lichtenwald bekommt jedes Kind einen Kindergartenplatz. Der Waldkindergarten hat sogar freie Plätze. Auch die zeitweise große Personalnot in den Einrichtungen scheint überwunden.











Die Gemeinde Lichtenwald kann jeder Familie in der Gemeinde einen Platz in einer Einrichtung der Tagesbetreuung anbieten. Zudem wird damit gerechnet, dass die längere Zeit vakanten Personalstellen in den Betreuungseinrichtungen wieder besetzt werden können.

In den Städten und Gemeinden der Region herrscht ein eklatanter Mangel an Betreuungsplätzen in Krippen und Kindergärten. Vielerorts kann der gesetzliche Anspruch auf Betreuung nicht erfüllt werden, warten die Familien zuweilen mehrere Jahre auf einen Kindergartenplatz. Hinzu kommt ein enormer Mangel an Fachkräften im Erziehungsbereich, sodass auch vorhandene Plätze in den Einrichtungen wegen Personalmangels nicht besetzt werden können.

Im Waldkindergarten sind derzeit 20 Plätze frei

In Lichtenwald scheint die Gefahr gebannt zu sein. Wie die Gemeindeverwaltung unlängst mitteilte, bekommt jedes Kind in der Gemeinde einen Platz in den Kindergärten Thomashardt oder Hegenlohe, oder aber im Waldkindergarten.

„Entgegen dem vielerorts vorherrschenden Mangel an Kindergartenplätzen ist es der Gemeinde Lichtenwald mit ihren drei Kindergärten und den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelungen, die Platzzahl in den Einrichtungen auf mittlerweile 154 in verschiedenen Betreuungsmodellen in insgesamt acht Gruppen zu erhöhen“, sagte Bürgermeister Ferdinand Rentschler. Hinzu komme die sehr komfortable Lage, im Waldkindergarten derzeit 20 freie Plätze anbieten zu können. „Das entspricht einer kompletten Kindergartengruppe“, sagte Rentschler.

Zwar könne trotz der Situation nach wie vor nicht zu jeder Zeit in jedem Kindergarten ein Platz für das individuell gewünschte Betreuungsmodell angeboten werden, „jedoch sind allzeit alternative Angebote in den anderen Kindergärten der Gemeinde vorhanden“. Zusätzlich zu den Betreuungsangeboten in den Kindergärten bezuschusse die Gemeinde die Betreuung durch Tages-Betreuungspersonen, um den Eltern ein möglichst vielseitiges Angebot machen zu können.

Qualifiziertes Personal zu finden, ist nicht einfach

Auch die zeitweise prekäre Personalsituation in den Kindergärten der Gemeinde scheint überwunden zu sein. Wie Rentschler sagte, sei er „guten Mutes“, dass die längere Zeit offenen Stellen für Fachkräfte im Erziehungsdienst bald wieder besetzt sind. „Der Aufwand, qualifiziertes Personal zu finden, war enorm“, berichtete der Bürgermeister. In der harten Konkurrenz mit anderen Kommunen seien der Gemeinde bei besonderen Lockmitteln für zusätzliches Personal allerdings die Hände gebunden. „Wir sind tarifgebunden und können nicht außer der Reihe bezahlen. Sehr gut ausgestattete Einrichtungen und die Teams sind der Schlüssel. Und unsere Teams machen eine tolle Arbeit“, erklärte Rentschler.