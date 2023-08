Engpässe in Ostfilderns Kindertagesstätten

In den Kindertageseinrichtungen schlägt der Fachkräftemangel durch. Wie viele andere Kommunen sieht sich auch Ostfildern gezwungen, die wöchentliche Betreuungszeit zu reduzieren. Ganztagsbetreuung können Eltern nur noch für maximal 45 statt für bisher 50 Stunden buchen. Auch kirchliche Einrichtungen klagen. „Bei uns im Haus in der Birkacher Straße in Kemnat ist eine Stelle nicht besetzt“, sagt der evangelische Pfarrer Thomas Ebinger. „Die Konkurrenz zwischen den Trägern ist groß.“