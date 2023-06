Seit Herbst 2021 ist das Amazon-Verteilzentrum in Darmsheim in Betrieb. 35 000 Pakete werden hier im Schnitt pro Tag für die Auslieferung fertiggemacht. Wie wird beim Unternehmen, das immer wieder in die Kritik gerät, gearbeitet? Einblicke in das riesige graue Gebäude.