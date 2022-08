1 Immer mehr Bäckereien müssen schließen (Symbolbild). Foto: imago images/Westend61

Immer mehr Metzgereien und Bäckereien schließen. Auch Uhrmacher und Müller geben auf. Welche Perspektiven gibt es für das Handwerk in und rund um Stuttgart?















Wieder hat es eine Metzgerei erwischt: Weil er keine Mitarbeiter für seine Filiale in Neuhausen gefunden hat, muss Jochen Knapp nun sein Geschäft schließen. Zuvor hatte es im laufenden Jahr in der Region Stuttgart unter anderem die Stuttgarter Metzgereien Wagner und Kübler getroffen. Auch in immer mehr Bäckereien werden keine Brötchen mehr gebacken. Und auch bei den Uhrmachern, also einem Gebiet, in dem absolute Experten gefragt sind, geben immer mehr Betriebe auf.