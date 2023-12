Beliebtes Restaurant in Stuttgart-Bad Cannstatt: Im Ackerbürger wird nach einem Erfolgsrezept gekocht

Für den Ackerbürger gibt es viele Superlativen, „10 000 Prozent schwäbisch“ trifft es wohl am besten: Uwe Mürtel kocht in dem Fachwerkhaus in Bad Cannstatt. Im Sommer übernimmt ein ambitionierter Nachfolger.











Bis in den Juni reichen die Reservierungen im Ackerbürger. Manche Gäste sorgen vor, zumal im Sommer die Fußball-Europameisterschaft stattfindet und in den vergangenen Monaten auf dem Anrufbeantworter des Restaurants in der Cannstatter Altstadt immer der gleiche Spruch zu hören war: „Wir sind ausgebucht.“ In zwei Schichten bekocht Uwe Mürdel an manchen Abenden die Gäste mit seiner gut-bürgerlichen Küche. „10 000 Prozent schwäbisch“, schwärmt einer von vielen auf der Internetplattform Tripadvisor. Der Ackerbürger steht dort auf Platz drei der Rangliste von 1000 Lokalen in der Stadt. „Wir machen wirklich alles frisch“, erklärt Uwe Mürdel sein Erfolgsrezept. Bis zu den Reservierungen im Juni zieht er es durch, dann soll ein Nachfolger übernehmen – und es noch besser machen.