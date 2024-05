Bauprojekte in Wendlingen: Neues Wasserwerk als nächste Mammutaufgabe

1 Auf einem Teil des Bolzplatzes im Naherholungsgebiet Schäferhauser See wird das neue Wasserwerk gebaut. Foto: /Kerstin Dannath

Die Stadt Wendlingen baut ein neues Wasserwerk und nimmt dafür mehr als zehn Millionen Euro in die Hand.











Mit knapp elf Millionen Euro ist das Holzparkhaus aktuell die kostspieligste Baustelle der Stadt Wendlingen – in diesem Sommer soll das Vorzeigeprojekt in unmittelbarer Bahnhofsnähe endlich in den Betrieb gehen. Und das nächste Großvorhaben steht bereits in den Startlöchern: Die Kostenschätzung für das neue Wasserwerk, das die Verwaltung am Schäferhauser See bauen will, beläuft sich aktuell auf mehr als 10,28 Millionen Euro. „Nach dem Parkhaus wird das neue Wasserwerk unsere nächste Mammutaufgabe“, bestätigte Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, der den Kosten sowie dem Entwurf der damit beauftragten Arche-Techne-Neos GmbH (Freudenstadt) nun seine Zustimmung erteilte.