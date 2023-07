1 Im Bierkönig wurde ein Bierrekord aufgestellt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Chris Emil Janssen

An Mallorcas berühmt berüchtigtem Partystrand hat es mal wieder eine Rekordbestellung gegeben: 1111 Bier haben die Fußballer des SV Mochenwangen aus Baden-Württemberg bei ihrem Malle-Trip bestellt. „Im Rahmen einer Kulturreise nach Mallorca stellte der SV Mochenwangen einen neuen Bierrekord im bekannten Bierkönig auf. 1111 kühle Blonde wurden von den Kulturbegeisterten bestellt!!!“, ist auf der Internetseite des Vereins zu lesen.

Natürlich wurde die Rekordbestellung akribisch auf Instagram dokumentiert. Zu sehen ist, wie die mehr als 1000 0,3-Litergläser auf mehreren Tischen stehen, drumherum sitzen die Kicker, bekleidet mit rosa Shirts und rosa Fischerhüten.

Laut Mallorca Zeitung wurden die 333,3 Liter, die stolz 3.444,10 Euro kosteten, auch ausgetrunken – und anschließend sogar noch 15 weitere Bier bestellt.

Dass die irgendwann nicht mehr ganz so kühlen Blonden tatsächlich auch im Rachen der Trinksportler landen, ist nicht immer so. Bei der letzten Rekordbestellung am Ballermann etwa, die erst im Juni von Spielern des FV Bonn-Endenich 1908 im Bamboleo aufgegeben worden war, musste laut Mallorca Zeitung Bier verschenkt und weggeschüttet werden.