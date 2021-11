1 Zunehmend belegen Covid-19-Patienten die Intensivstationen. Foto: dpa/Jan Woitas

In einem offenen Brief wenden sich die Intensivmediziner von sieben Großkliniken aus dem Südwesten an die Bevölkerung: „Helfen Sie uns. Gehen Sie sofort zum impfen“















Stuttgart - In einem Appell an die Bevölkerung haben die Chefärzte der Intensivstationen an sieben Großkliniken in Baden-Württemberg vor einer Überlastung ihrer Stationen gewarnt. Man habe in den letzten 20 Monaten trotz Pandemie eine gute Versorgung von Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen aufrechterhalten, aber in diesem Herbst ändere die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus vieles.

„In den nächsten Wochen erwarten wir eine sehr hohe Anzahl von neuen Covid-Erkrankungen auf den Intensivstationen, mehr als 60 Prozent aller verfügbaren Intensivbehandlungsplätze könnten dadurch belegt werden“, heißt es in einem offenen Brief, der von den führenden Intensivmedizinern der Unikliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm sowie dem Klinikum Stuttgart und den Kliniken Ludwigsburg und Karlsruhe unterzeichnet worden ist. Zu den Unterzeichner gehört Professor Götz Geldner, Koordinator für die intensivmedizinische Versorgung im Land. Derzeit sind 20 Prozent der Intensivbetten mit Coronakranken belegt.

Gute und zeitnahe Versorgung in Gefahr

Die zu erwartenden Covid-19-Patienten werden zu 90 Prozent Ungeimpfte sein, heißt es im Brief. Die Folgen des Trends seien besorgniserregend, sie beträfen nicht nur die Kliniken, sondern alle Menschen, vom Neugeborenen bis ins hohe Alter, besonders aber Patienten mit akut intensivmedizinischen Erkrankungen etwa nach Verkehrsunfällen, bei Schwangerschaften mit Komplikationen, Krebs, Schlaganfall oder Herzinfarkt. „Sie alle werden wir wahrscheinlich nicht mehr so gut und zeitnah versorgen können, da Pflegekräfte und Ärzte in der Versorgung der Covid-19-Patienten gebunden sind.“ Die Mediziner fassen zusammen: „Helfen Sie und handeln wir gemeinsam, für uns und unsere Familien: Impfen Sie sich sofort, lassen Sie sich zum dritten Mal impfen!“