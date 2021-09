1 Der S-Bahn-Halt in Oberesslingen wird auch von vielen Berufspendlern genutzt, die in den nahen „Neckarwiesen“ arbeiten. Foto: Roberto Bulgrin

In der Bahnhofsserie unserer Zeitung stellen wir heute den S-Bahnhof Oberesslingen vor – und das, was vor, nach und neben ihm liegt und lebt. Schmuckvoll ist der S-Bahnhof nicht, aber nützlich. Sein Charme stammt aus einem anderen Jahrhundert.

Esslingen - Tom hat einen Wohnsitz an der Bushaltestelle gleich an der S-Bahn-Haltestelle Oberesslingen. Er wohnt aber nicht dauerhaft hier. Man sieht ihn zu anderen Zeiten auch an anderen Stellen der Stadt. Heute hier, morgen dort – fast könnte man meinen, der obdachlose Mann teile sein Schicksal mit den eiligen Fahrgästen der Bahn. Allerdings läuft sein Leben in einem ganz anderen Rhythmus ab und der Luxus, einzusteigen, um nach Hause zu kommen, oder wegzufahren in der Gewissheit, irgendwann wieder heimzukehren, fehlt in seinem Leben.