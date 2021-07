Coronavirus in Baden-Württemberg Land startet Impfaktion für Kinder und Jugendliche

In den Schulferien wird es in Baden-Württemberg eine Corona-Impfaktion geben, die sich speziell an Kinder und Jugendliche wendet. An drei Wochenenden soll es Impfangebote für 12- bis 17-Jährige und deren Eltern geben.