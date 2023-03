1 Um die Fahrtauglichkeit von Millionen vnn Senioren auf den deutschen Straßen zu überprüfen, will Winfried Herrmann freiwillige Fitnesschecks einführen (Symbolbild). Foto: dpa/Felix Kästle

Verkehrsminister Winfried Hermann befürwortet einen freiwilligen Fitnesstest für Autofahrer ab einem Alter von 75 Jahren. Wie der Minister auf das Alter 75 kommt.















Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat sich für einen freiwilligen Fitnesscheck für Autofahrer ab einem Alter von 75 Jahren ausgesprochen. Ab diesem Alter steige die Zahl schwerwiegender und tödlicher Unfälle, erklärte er am Dienstag in Stuttgart am Rande der Vorstellung der Verkehrsunfallbilanz.

Es dürfe zwar keine Altersdiskriminierung geben, sagte der Verkehrsminister. Aber es wäre hilfreich, wenn ältere Menschen sich prüfen lassen würden, eine oder mehrere Fahrschulstunden machten oder sich vom Arzt berieten ließen.

Von einem allgemeinen Verbot halte er nichts, er setze auf Einsicht. „Es ist ja schon verrückt, dass man mit 18 den Führerschein machen kann, jung und fit sein kann, und der gilt, bis man ins Grab fährt“, sagte Hermann. „Das ist schon ein problematischer Zustand.“