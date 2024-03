Baden-Württemberg: Verkehrsminister Hermann: Sturheit der GDL schwer nachvollziehbar

1 Verkehrsminister Winfried Hermann Foto: dpa/Marijan Murat

BadenWürttembergs Verkehrsminister Winfried Hermann kritisiert die GDL und findet ihre Streiks unangemessen. Er bemängelt fehlende Kompromissbereitschaft.











Verkehrsminister Winfried Hermann hält die erneuten Streiks bei der Bahn für völlig unangemessen. Der Streik gehe krass zulasten der Fahrgäste und Pendler, kritisierte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Das Verhalten der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) gehe weit über das hinaus, was er als angemessen betrachte mit Blick auf die Interessenwahrnehmung der Lokführer. Es gehe nicht, dass man nur mit einem Streik aufhöre, wenn man alles Geforderte erreicht habe, so Hermann. Es gehöre auch dazu, Kompromisse zu machen.

Bahn weit zugegangen auf die GDL

Die Bahn sei weit zugegangen auf die GDL. Aber: „Es wird weitergemacht, als gäbe es kein Angebot.“ Die Gewerkschaft habe eine gewisse Verantwortlichkeit. „Die Sturheit der GDL ist schwer nachvollziehbar.“