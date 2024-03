Baden-Württemberg als Schwergewicht: Gemeinsamer Handball-Verband perfekt

Final Four mit SG BBM Bietigheim und TuS Metzingen Der zähe Kampf um die Attraktivität des Frauenhandballs

Die Handball-Bundesliga Frauen (HBF) soll und will sich professionalisieren. Über die Maßnahmen wird auch beim DHB-Pokal-Final-Four in Stuttgart diskutiert. Der Ligavorsitzende Andreas Thiel deutet in einem umstrittenen Punkt Kompromissbereitschaft an.