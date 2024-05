B 10 bei Deizisau: 24-Jähriger flieht vor Kontrolle – und wird wegen Haftbefehl festgenommen

1 Der 24-Jährige sollte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nun wurde er festgenommen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Michael Bihlmayer

Ein 24-Jähriger versuchte am Dienstag vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Als die Polizei in schließlich stoppt stellt sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht und per Haftbefehl gesucht wird.











Am Dienstagabend hat ein 24-Jähriger auf der B 10 versucht, vor einer Kontrolle der Polizei zu flüchten. Als er schließlich einen Unfall verursachte, stellten die Beamten nach Angaben eines Sprechers Hinweise auf Betäubungsmittel fest, zudem wurde der Mann per Haftbefehl gesucht.

Beamte wollten den Mann, der in seinem BMW in Richtung Göppingen fuhr, gegen 22.30 Uhr vor der Anschlussstelle Sirnau kontrollieren. Nachdem die Polizisten Anhaltesignale gegeben hatte, fuhr der Mann zunächst hinter dem Streifenwagen auf den Verzögerungsstreifen, wechselte dann aber plötzlich wieder auf die B 10 und raste davon.

Bei Deizisau wollte der 24-Jährige dann von der Bundesstraße abfahren, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Auto und prallte in der Abfahrt gegen die Leitplanke. Dabei wurde sein Auto so stark beschädigt, dass es später abgeschleppt werden musste. Der junge Mann versuchte trotz seiner leichten Verletzungen zu Fuß zu flüchten. Er wurde von der Polizei aber kurz darauf in einem Gebüsch unweit der Unfallstelle ausgemacht und in Gewahrsam genommen. Bei der Suche wurden die Polizisten am Boden von einem Polizeihubschrauber unterstützt.

Fahrer per Haftbefehl gesucht

Beim weiteren Vorgehen stellten die Polizisten fest, dass der Mann weder einen Führerschein, noch die Erlaubnis des Fahrzeughalter hatte, dessen Wagen zu benutzen. Außerdem deuteten Hinweise daraufhin, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten. Schließlich stellte sich bei den Ermittlungen heraus, dass der Mann wegen anderer Vergehen mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde entsprechend festgenommen, nachdem seine Verletzungen ambulant versorgt worden waren. Den Schaden an der Leitplanke und dem BMW schätzt die Polizei auf 23.000 Euro.