Stuttgarter mit Schrittmacher im Gehirn Dieser Mann schaltet seine Depression mit einer Fernbedienung aus

Jahrelang leidet ein Stuttgarter an einer schweren Depression. Keine Therapie, kein Medikament schlägt an. Dann implantieren ihm Neurochirurgen Mikroelektroden in den Schädel. Die Technik hilft.