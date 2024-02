Autoaufbrüche in Nürtingen gehen weiter: Unbekannter bricht weitere Fahrzeuge auf

1 Der Unbekannte schlug die Scheiben der Fahrzeuge ein und verschaffte sich so Zugriff. Foto: picture alliance / dpa/Marcel Kusch

In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter in Nürtingen (Kreis Esslingen) drei weitere Fahrzeuge aufgebrochen. Zuvor waren bereits Fahrzeuge im Umkreis beschädigt worden.











Link kopiert

In der Nacht auf Dienstag hat ein Unbekannter in Nürtingen (Kreis Esslingen) drei weitere Fahrzeuge aufgebrochen. Laut Polizei wurde der vermeintliche Täter gegen sieben Uhr dabei entdeckt, wie er in der Teckstraße die Scheiben eines Mercedes, eines Audi sowie eines Renaults einschlug und sich so Zugriff zum Innenraum der Pkw verschaffte.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, fielen dem Unbekannten unter anderem ein Laptop und Bargeld in die Hände. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zuvor waren auch im Bergäckerweg, im Ulmenweg und in der Straße Am Ersberg in Nürtingen drei Autos aufgebrochen worden.