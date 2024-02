Autoaufbrecher in Nürtingen: Unbekannter bricht Fahrzeuge auf – Zeugen gesucht

Autoaufbrecher in Nürtingen

1 Der Unbekannte schlug bei drei Fahrzeugen die Scheibe ein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Axel Heimken

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag drei Fahrzeuge in Nürtingen aufgebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.











In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter drei Fahrzeuge in Nürtingen (Kreis Esslingen) aufgebrochen.

Nach Angaben der Polizei wurden zwischen 21.40 Uhr und 2.45 Uhr die Scheiben eines im Bergäckerweg geparkten Seats, eines Nissans im Ulmenweg und die Scheiben eines in der Straße Am Ersberg abgestellten MG eingeschlagen. Laut eines Sprechers der Polizei wurde der Seat vom Täter durchwühlt. An Nissan und MG löste die Alarmanlage aus, weswegen der Unbekannte ohne Beute die Flucht ergriff.

Was aus dem Seat gestohlen wurde, ist laut Angaben des Sprechers noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07022/9224-0 zu melden.