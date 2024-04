Ausländische Arbeitskräfte im Kreis Esslingen: Wie Bürokratismus die Pflege hemmt

1 Sie mussten lange um ihre Zusammenarbeit bangen: Gabi Böhm (links), Paata Bazandarashvili und Rosemarie Amos-Ziegler. Foto: Ines Rudel

Immer wieder kritisieren Wirtschaftsvertreter die übersteigerte Bürokratie im Land, darunter auch die IHK im Kreis Esslingen bei ihrem Frühjahrsempfang in dieser Woche. Was sie meinen, zeigt das Beispiel eines Altenpflegehelfers aus Georgien.











Er fühle sich wohl in Deutschland, und die Arbeit mache ihm Spaß, erzählt Paata Bazandarashvili. Seit drei Jahren gehört der 24-jährige Georgier zum Team des privaten Altenpflegeunternehmens WGfS in Filderstadt. Sein Arbeitgeber ist sehr zufrieden mit ihm und braucht Leute aus dem außereuropäischen Ausland wie Bazandarashvili angesichts des Arbeitskräftemangels in der Pflege. Dennoch wird immer wieder infrage gestellt, ob der mittlerweile ausgebildete Altenpflegehelfer überhaupt bleiben kann. Immer wieder geraten die WGfS-Geschäftsführerin Rosemarie Amos-Ziegler und ihr Team mit dem Staat und seinen Behörden in Konflikte.