Stuttgart-Album über das Ladensterben Viele Traditionshäuser sind unvergessen

In Esslingen schließt Anfang 2024 das Modehaus Kögel, in Stuttgart sind nun Maute- Benger, Goertz und die Yeans-Halle an der Tübinger Straße Vergangenheit. Klangvolle Namen verschwinden aus dem Handel. Wir erinnern an Traditionshäuser.