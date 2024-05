Auseinandersetzung in Esslingen: Mann verletzt Bekannten schwer

1 Die Polizei wurde am Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zweier alkoholisierter Männer gerufen. Foto: dpa/Robert Michael

Zwei Männer sind am Freitagabend in einer Arbeiterunterkunft in der Zeppelinstraße aneinandergeraten. Einer der beiden wurde dabei schwer verletzt. Nun wurde ein 42-Jähriger unter dem dringenden Tatverdacht verhaftet.











Ein 42 Jahre alter, in Esslingen lebender Mann befindet sich wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft. Er steht unter dem dringenden Tatverdacht, am Freitagabend während einer körperlichen Auseinandersetzung einen 21-jährigen Bekannten schwer verletzt zu haben. Der Tatverdächtige wurde bereits am Freitagabend festgenommen. Das teilen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das auch für den Landkreis Esslingen zuständige Polizeipräsidium Reutlingen in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Der Vorfall soll sich in einer Arbeiterunterkunft in der Zeppelinstraße in Esslingen ereignet haben. Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen zufolge kam es zwischen den beiden Männern gegen 23 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die beiden Streithähne sollen laut der Presseerklärung beide alkoholisiert gewesen sein. Die genaue Ursache für die Differenzen ist laut Polizei aber noch unklar. Im Verlauf des Streits soll auch ein spitzer Gegenstand zum Einsatz gekommen sein.

Der am Freitagabend verhaftete 42-Jährige soll seinem Kontrahenten schwere Verletzungen zugefügt haben. Der 21-Jährige musste deswegen nach einer Erstversorgung durch einen Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert und notoperiert werden. Er befindet sich nach Polizeiangaben außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige hatte sich bei der Auseinandersetzung augenscheinlich nur leicht verletzt, heißt es weiter in der Medieninfo. Der 42-Jährige wurde noch am Tatort in der Zeppelinstraße angetroffen und vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann am Sonntagvormittag dem Haftrichter des Amtsgerichts Esslingen vorgeführt. Ein Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der Mann wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, insbesondere zum Auslöser des Streits in der Arbeiterunterkunft in der Zeppelinstraße, dauern an.