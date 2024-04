Ausbildungszentrum Neuhausen: Junge THW-Helfer üben für den Ernstfall

1 Ein Trümmersteg wird angelegt: Jugendliche verbinden Balken miteinander. Foto: Lukas Hannig

Anderen helfen, Menschen retten, Sachstände sichern – Jungen und Mädchen aus dem gesamten Bundesgebiet haben in Neuhausen im Ausbildungszentrum des Technischen Hilfswerks (THW) dafür geübt.











Eine Woche lang haben 54 Jungen und Mädchen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren aus dem Bundesgebiet den Event „/now“ (gesprochen Slash now) am Ausbildungszentrum des Technischen Hilfswerks (THW) in Neuhausen besucht. Neben vielen praktischen Übungen standen auch Diskussionen zu jugendrelevanten Themen sowie eine Übernachtung im Zelt auf dem Programm. Das zentrale Thema der Jugendveranstaltung aber war die Gemeinschaft.