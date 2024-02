Aufsichtsrat des VfB Stuttgart: Neue Weichenstellung an der VfB-Spitze

1 Claus Vogt ist seit 2019 Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender beim VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Das Kontrollgremium des Stuttgarter Fußball-Bundesligisten trifft sich vor dem Spiel in Freiburg zur Klausur. Dabei steht eine wichtige Frage im Zentrum.











Im Aufsichtsrat der VfB Stuttgart AG stehen Veränderungen an. Personell wird das Kontrollgremium des Bundesligisten um zwei Sitze aufgestockt. Lutz Meschke und Albrecht Reimold sollen zeitnah durch die Hauptversammlung berufen werden. Beide gehören dem Vorstand des neuen Investors, der Porsche AG, an. Beide sind fußballaffin und werden an der Klausur des VfB-Aufsichtsrats teilnehmen, als Gäste. Im Zentrum der Diskussionen an diesem Freitag und Samstag wird nach Informationen unserer Redaktion vor allem eine Frage stehen: Werden der Vorsitz des Aufsichtsrats und das Präsidentenamt auch in Zukunft weiter in einer Hand bleiben?