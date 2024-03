Österreich: Geschützter Fisch in Fernseh-Pfanne sorgt für Aufregung

1 Ein vom Aussterben bedrohter Frauennerfling landete in einer Fernsehshow in Österreich in der Pfanne. (Symbolbild) Foto: imago stock&people/imago stock&people

In einer österreichischen Fernsehsendung hat eine Fisch in einer Pfanne für mächtig Aufregung gesorgt. Bei dem Tier handelte es sich um einen geschützten Fisch.











Link kopiert

Ein gebrutzelter Fisch in einer Fernsehsendung hat in Österreich für Aufregung gesorgt: Was der Sender ORF vergangene Woche in einer Pfanne präsentierte, war ein vom Aussterben bedrohter Frauennerfling. Er darf nicht gefischt werden. Wie die Panne passieren konnte, war am Mittwoch weiter unklar.

Der Frauennerfling ist ein europäischer Karpfenfisch. Zahlreiche Zuschauer hatten ihn in der Pfanne des Österreichischen Rundfunks (ORF) erkannt und sich beschwert. Eine Woche später hat sich die Moderatorin der Sendung, Claudia Schubert, nun entschuldigt: Sie räumte ein, dass der Fisch in Österreich ganzjährig unter Schutz steht.

„Wir hatten diesbezüglich eine andere Information“, sagte sie am Dienstagabend. Die Sendung „Niederösterreich Heute“ präsentiert jeweils am Dienstag ein Rezept zum Nachkochen.