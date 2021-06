1 Ein Auto bleibt in Aichtal in den Wassermassen stecken. Die Feuerwehrleute waren in den vergangenen Tagen im Dauereinsatz. Foto: SDMG// Kohls

Vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume hat das schwere Unwetter im Kreis Esslingen am Montagabend verursacht. Die Rettungskräfte waren im Dauereinsatz, um die Schäden zu begrenzen.

Kreis Esslingen - Aufräumarbeiten stehen am Tag nach den schweren Unwettern in vielen Städten und Gemeinden auf dem Plan. „Die Einsätze der vergangenen Tage haben uns extrem gefordert“ zieht Jochen Thorns, der Kommandant der Feuerwehr Filderstadt, Bilanz. Seine Feuerwehrleute rückten zu 310 Einsätzen aus. Alle Trupps mit allen Fahrzeugen waren nach dem Unwetter am Montag unterwegs. „Die vielen Einsätze waren für alle Feuerwehrleute extrem kräftezehrend“, sagt der Kommandant. Auch in anderen Kreiskommunen waren die Feuerwehrleute im Dauereinsatz. Am Dienstag habe sich die Lage dann aber nach den Worten von Kreisbrandmeister Bernhard Dittrich weitgehend beruhigt.