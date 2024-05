Architektur in Stuttgart: Stuttgarts coole neue Treppe vor dem Stadtpalais

29 Visualisierung der von LRO Architekten geplanten Freitreppe vor dem Stuttgarter Stadtpalais. Foto: LRO /Stuttgart

Mit der 80 Meter breiten Freitreppe öffnet sich das Stuttgarter Stadtpalais aufs Schönste in Richtung Stadtmitte – ein Spaziergang mit den LRO Architekten vor der Eröffnung klärt, wie der Platz vor dem Museum bespielt wird und worauf die Architekten hoffen.











Link kopiert

Frag doch mal, warum der Platz versiegelt ist, das passt doch nicht so recht zu den Zielen, die Stadt grüner werden zu lassen, oder?, gibt ein in Sachen Stadtplanung äußerst versierter Kollege mit auf den Weg zum Treffen mit Marc Oei und Klaus Hildenbrand, Architekten und zwei der Gesellschafter von LRO Architekten in Stuttgart. Sie präsentieren schon wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung den nach zwei Jahren Bauzeit fertig gewordenen von LRO geplanten Platz vor dem Stadtpalais Museum für Stuttgart – das vom selben Architekturbüro hervorragend saniert wurde – samt der 80 Meter breiten Freitreppe und der Gestaltung der Wegführung bis zur Landesbibliothek. „Die Treppen und der Platz“, sagt Marc Oei, „werden den nun wieder zugänglichen Haupteingang inszenieren und in den Stadtraum einbinden.“