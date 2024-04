Arbeitsniederlegungen im Kreis Esslingen: Bahn- und Busstreik während des Abiturs

1 Für kürzere Arbeitszeiten: Auch beim Städtischen Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE) wurde gestreikt. Foto: Roberto Bulgrin

Sie demonstrieren für kürzere Arbeitszeiten: Bus- und Bahnfahrer legen auch im Kreis Esslingen die Arbeit nieder. Von den Streiks sind auch Schulbusse betroffen – und das ausgerechnet während der Abiturprüfungen.











Streiks bei Bussen und Bahnen: Beschäftigte der kommunalen Verkehrsbetriebe demonstrieren auch im Kreis Esslingen für kürzere Arbeitszeiten – während der Abiturprüfungen an den Gymnasien. Doch die Schüler haben sich darauf eingestellt. Im Esslinger Schelztor-Gymnasium gab es am Donnerstagmorgen keine Probleme, erklärt Schulleiter Jörg Leihenseder. Die Eltern seien im Vorfeld über die Streiks informiert worden. Alle Abiturientinnen und Abiturienten seien pünktlich zu den Biologie-Prüfungen erschienen, teilt Sandra Buchhäusl vom Sekretariat des Gymnasiums Plochingen mit. Manche Fachlehrer hätten auf die Streiks hingewiesen, doch die Schüler hätten auch Eigenverantwortung bewiesen. „Das Ludwig-Uhland-Gymnasium hat alles im Griff“, sagt Schulleiter Martin Roll aus Kirchheim. Keiner der Abiturienten sei zu spät gekommen. Monika Vollmer vom Otto-Hahn-Gymnasium in Ostfildern bestätigt ebenfalls die Pünktlichkeit der Abiturienten. Es sei von Vorteil, dass die Prüfungen um 9 Uhr begannen, so hätten alle genügend Zeit gehabt, um an die Schule zu kommen. Die Eltern hätten sich auch auf die Situation eingestellt.