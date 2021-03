Trainingsfortschritt in der Tasche

In unserem Format „App der Woche“ geht es dieses Mal um Runtastic. Mit der Anwendung können Nutzer ihre Trainings in verschiedenen Sportarten aufzeichnen und teilen.

Esslingen - Ob beim Wandern, Meditation, Joggen oder Fahrradfahren, wer die Runtastic-App in der Hosentasche hat, kann sich nachher genau anschauen, welche Route er genommen hat, wie viel Zeit er dafür gebraucht hat, und wie viele Kalorien vermutlich verbraucht wurden. Die Anwendung gibt es sowohl im App Store von Apple als auch für Android-Geräte im Play Store. Dadurch, dass direkt auf dem Startbildschirm eine neue Aktivität gestartet werden kann, ist die App benutzerfreundlich.

Nachdem das Training beendet ist, kann sich der Nutzer selbst in der Basic-Version allerhand Statistiken anzeigen lassen. Dazu gehören beispielsweise die durchschnittliche Geschwindigkeit und die zurückgelegten Höhenmeter. In der Premium-Version, die Geld kostet, kann der Nutzer noch mehr Features nutzen. So können zum Beispiel Routen ausgewählt werden. Es ist beispielsweise auch möglich, dass das Gerät automatisch erkennt, wann eine Pause eingelegt wurde.

Doch auch, wer die extra Kohle für die Premium-Mitgliedschaft nicht springen lassen will, kann mit der Anwendung eine Menge Spaß haben. Durch das Community-Feature können Kontakte mit Sportlern in der Nähe geformt und im Newsfeed die neuesten Aktivitäten geteilt werden. Fazit: Gerade, wer zu Jahresbeginn noch ein paar Pfunde purzeln lassen oder sich einfach mehr bewegen möchte, könnte von der Runtastic-App motiviert werden.