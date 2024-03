Anträge zum Haushalt 2024 in Ostfildern: Viele Bausteine für den Klimaschutz

Anträge zum Haushalt 2024 in Ostfildern

1 Den Umstieg von der Stadtbahn aufs Fahrrad wollen die Kommunalpolitiker in Ostfildern verbessern. Dazu haben sie viele Anträge und Anregungen zum Haushalt eingebracht. Foto: Ines Rudel

Viele Anregungen und Anträge für eine klimafreundliche Stadt haben Ostfilderns Kommunalpolitiker in den Etatberatungen 2024 gemacht. Nicht alle setzt die Stadtverwaltung um.











Mobilität und Klimaschutz in der Stadtentwicklung bewegen die Stadträte von Ostfildern. Dieser Schwerpunkt hat sich in den Anträgen zum Haushaltsplan herauskristallisiert. Aber auch das Thema Kinderbetreuung und Schulen ist den Stadträten wichtig. Wie die Anträge und Anregungen der Kommunalpolitiker in die Kommunalpolitik einfließen, fasste die Stadtverwaltung jetzt zusammen.