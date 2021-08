1 Über 2,9 Millionen Mal wurde mittels Antigen-Schnelltests seit Februar nach dem Coronavirus getestet. Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Von Februar bis August 2021 wurden mehr als 2,9 Millionen Antigen-Schnelltests in Stuttgarter Teststellen, Praxen oder Apotheken ausgewertet. 0,1 Prozent waren positiv.

Stuttgart - Zwischen Februar und August 2021 sind in Stuttgart insgesamt 2 920 735 Corona-Schnelltests ausgewertet worden. 3938 davon, also 0,1 Prozent, fielen positiv aus. Die Antigen-Schnelltests fanden in den vom Gesundheitsamt beauftragten Teststellen in Apotheken, Arztpraxen, Betrieben, Kitas und Schulen statt. Im April wurde mit 1170 Positivfällen aus 280 891 Tests ein Höchststand von 0,4 Prozent erreicht. Einen Monat zuvor im März war die Rate mit 0,3 Prozent auch höher als in den übrigen Monaten. Im Mai betrug die Positivrate 0,2 Prozent. Von Juni bis August blieb die Rate Positivgestester stabil bei 0,1 Prozent. Aktuell im August wurde bei 19 Menschen, eben 0,1 Prozent der insgesamt 20 988 Getesteten, das Coronavirus nachgewiesen.